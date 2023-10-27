У британській розвідці пояснили, чому росіяни взяли паузу у ракетних обстрілах України

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що це найдовша перерва з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами розвідки, у той час, як Росія все ще може використовувати інші ударні можливості, дальня авіація була основним методом для влучних ударів. Росії ймовірно потрібно було зменшити частоту своїх ударів, щоби поповнити запас крилатих ракет Х-101 / Х-102.

"Росія, ймовірно, використає будь-які нещодавно виготовлені боєприпаси дальньої авіації для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими. Також окупанти продовжуватимуть односторонні атаки безпілотниками, розробленими в Ірані", - додали в розвідці.