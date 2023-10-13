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Британська розвідка вважає, що РФ накопичує ракети для атак взимку по Україні

13 жовтня, 2023 п'ятниця
09:07
Війна з Росією ракета Онікс

Російська армія накопичує ракети для масованих ударів взимку по критичній інфраструктурі України

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, тобто вже протягом 21 дня.

"Хоча такі перерви не є чимось незвичайним, остання подібна перерва в ударах відбулася з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня", - зазначили у міністерстві.

У розвідці зазначають, що у такому випадку, ймовірно, Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимових атак проти критичної інфраструктури України.

"Цього разу цілком імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що нещодавно Росія зосередила свої авіаудари по зернових об’єктах на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати Shahed. Росія здійснювала удари по українських портах річки Дунай, що, ймовірно, потребувало високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону.

  • Напередодні Юрій Ігнат уже заявляв, що вересень був рекордним за кількістю "шахедів", які РФ застосувала проти України. Очікується, що атаки продовжаться й узимку, однак ракетних ударів буде менше.
  • Водночас 3 жовтня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив про посилення системи протиповітряної оборони у північних областях на тлі потенційних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі взимку.
  • Ігнат вважає, що осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників.
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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