Британська розвідка вважає, що РФ накопичує ракети для атак взимку по Україні

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, тобто вже протягом 21 дня.

"Хоча такі перерви не є чимось незвичайним, остання подібна перерва в ударах відбулася з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня", - зазначили у міністерстві.

У розвідці зазначають, що у такому випадку, ймовірно, Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимових атак проти критичної інфраструктури України.

"Цього разу цілком імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що нещодавно Росія зосередила свої авіаудари по зернових об’єктах на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати Shahed. Росія здійснювала удари по українських портах річки Дунай, що, ймовірно, потребувало високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону.