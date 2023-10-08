Осінь і зима в Україні стануть рекордними за кількістю випущених РФ "шахедів", – Повітряні сили

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів "Шахед"", - сказав він.

За словами речника ПС ЗСУ, лише за минулий місяць росіяни застосували проти України понад 500 БПЛА.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", - наголосив Ігнат.