Осінь і зима в Україні стануть рекордними за кількістю випущених РФ "шахедів", – Повітряні сили
Осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів "Шахед"", - сказав він.
За словами речника ПС ЗСУ, лише за минулий місяць росіяни застосували проти України понад 500 БПЛА.
"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", - наголосив Ігнат.
- Напередодні Юрій Ігнат уже заявляв, що вересень був рекордним за кількістю "шахедів", які РФ застосувала проти України. Очікується, що атаки продовжаться й узимку, однак ракетних ударів буде менше.
- Водночас 3 жовтня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив про посилення системи протиповітряної оборони у північних областях на тлі потенційних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі взимку.
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