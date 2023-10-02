Ігнат спрогнозував збільшення кількості дронових атак по Україні й зменшення ракетних

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

На його думку, ракет у Росії багато не буде, їхнє виробництво дорожче, ніж виготовлення дронів-камікадзе.

"Дійсно, вересень був рекордним за кількістю БПЛА ударного типу – типу Shahed. Те, що Росія буде нарощувати їхнє виробництво і застосовувати їх проти України – ми вже говоримо кілька місяців про це. Тому це очевидні кроки. Тому що ракет багато не буде в Росії. Власного виробництва, маю на увазі. Тому що ми бачили, скільки вони торік застосували й мають високоточної далекобійної зброї зараз. Тому ракети вони, можливо, будуть використовувати менше. Тому що для ракет є більш пріоритетні цілі. Ракета – це значно потужніша зброя, ніж дрон-камікадзе, і значно дорожча зброя. Значно довше її виготовляти на підприємствах, ніж ті самі дрони", - сказав Ігнат.

За його словами, Іран продовжує постачання дронів. Водночас РФ, імовірно, виготовляє їх і на своїй території. Речник наголосив, що для ефективної протиповітряної оборони необхідна подальша підтримка Заходу.

"Протиповітряна оборона робить усе можливе і буде робити усе можливе. Питання не нашої витримки, а питання допомоги. Треба буде мати чим це робити. Ми майже на 100 відсотків, мабуть, залежимо від підтримки Заходу. Тому що не можемо ми виробляти сьогодні ракети класу земля-повітря. Авіаційні ракети у нас є до винищувачів. Але я вже говорив, що винищувачі не створені до збиття таких цілей, хоч роблять усе можливе. Тому ракети до тих систем, які нині є в Україні, нам потрібні будуть в більшій кількості. Якщо ворог буде збільшувати інтенсивність обстрілів крилатими ракетами та дронами. А також ППО малого радіуса дії. Нам би "гепардів" (Gepard, німецька зенітна самохідна артилерійська установка, - ред.) більше", - резюмував Ігнат.