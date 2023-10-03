У північних областях посилюють ППО перед зимою, - Наєв
У вівторок, 3 жовтня, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив про посилення системи протиповітряної оборони у північних областях на тлі потенційних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі взимку
Про це він повідомив у Facebook.
"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп", - сказав Наєв.
Він пояснив, що це необхідно для того, аби підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.
"Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський у суботу, 30 вересня, повідомив, що триває робота над тим, щоб в Україні почали виробляти власні системи протиповітряної оборони.
- Водночас речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що вересень був рекордним за кількістю "шахедів", які РФ застосувала проти України. Очікується, що атаки продовжаться й узимку, однак ракетних ударів буде менше
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