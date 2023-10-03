У північних областях посилюють ППО перед зимою, - Наєв

Про це він повідомив у Facebook.

"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп", - сказав Наєв.

Він пояснив, що це необхідно для того, аби підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.

"Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.