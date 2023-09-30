Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Працюємо й над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО – справді сильні", - заявив він.

Президент також розповів, які країни долучились до Альянсу оборонних індустрій. Станом на вечір 30 вересня новий формат з оборонними компаніями має вже 38 компаній-учасниць з 19 країн світу, а саме зі: США, Британії, Німеччини, Швеції, Данії, Нідерландів, Канади, Болгарії, Австралії, Бельгії, Литви, Латвії та Естонії, а також Чехії, Північної Македонії, Словаччини, Іспанії, Хорватії та Фінляндії.

"Для старту це дуже потужно, і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватися", - наголосив Зеленський.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Вперше президент України Володимир Зеленський згадав про Форум оборонних індустрій на початку серпня на конференції послів України в Ужгороді.

Вже 17 серпня він анонсував проведення восени першого Форуму оборонних індустрій, який покликаний зібрати українських та іноземних виробників зброї й дати новий безпековий імпульс для світу.

Зеленський додав, що Форум запланований, як перша фіксація досягнень оборонно-промислового комплексу України.

"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - наголосив президент.

Згодом, 16 вересня, Зеленський повідомив, що вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені. А вже 25 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що участь у Форумі підтвердили 165 оборонних компаній з 26 країн.

У день проведення Міжнародного форуму, 29 вересня, Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, та першого у світі флоту морських дронів.

Крім того, президент наголосив, що в Україні буде заснований спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об'єктів і програм, що потрібні для оборони й турботи про українських воїнів.

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) обʼєднав у Києві 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем. Форум спільно організували три міністерства: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

Участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу – як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.