У Броварах на час воєнного стану заборонили діяльність УПЦ (МП)
Броварська міська рада призупинила діяльність Української Православної Церкви (Московського патріархату) на території громади під час воєнного стану
Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко у Facebook.
Він пояснив рішення про призупинку діяльності УПЦ (МП).
"Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ (МП) і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів. Термін дії заборони - на весь період воєнного стану", - зазначив Сапожко.
- Раніше міський голова Конотопа Артем Семініхін повідомив, що підписав розпорядження про заборону діяльності Московського патріархату на території всієї Конотопської громади.
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