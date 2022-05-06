У Броварах на час воєнного стану заборонили діяльність УПЦ (МП)

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко у Facebook.

Він пояснив рішення про призупинку діяльності УПЦ (МП).

"Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ (МП) і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів. Термін дії заборони - на весь період воєнного стану", - зазначив Сапожко.

Раніше міський голова Конотопа Артем Семініхін повідомив, що підписав розпорядження про заборону діяльності Московського патріархату на території всієї Конотопської громади.