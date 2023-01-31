У Броварах під час засідання виконкому присутнім чоловікам і меру вручили повістки
Під час засідання виконкому міської ради Броварів 31 січня, всім присутнім чоловікам та міському голові Ігорю Сапожку вручили повістки. Загалом їх отримало 9 осіб
Про це повідомляє "Трибуна - Бровари".
Повістки вручив заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц. Зазначається, що повістки мають отримати ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ
Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово - лікарської комісії.
Сапожко зазначив, що вже отримував повістку раніше і ходив до військкомату, проте готовий прийти знову аби "виконати те, що потрібно державі".
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