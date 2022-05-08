У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500
У селі Броварського району Київщини 7 травня піротехніки знайшли та знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500
Про це йдеться в телеграмі ДСНС.
Піротехніки з різних регіонів України щодня очищували села Бервиця та Перемога від російських боєприпасів.
"Серед іншого, вилучили й авіабомбу ФАБ-500. Учора смертоносні знахідки знищили контрольованим підривом", - зазначили в ДСНС.
- 20 квітня в Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу.
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