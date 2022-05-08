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Головна війна з Росією У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500

У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500

8 травня, 2022 неділя
17:08
війна з Росією російську авіабомбу ФАБ-500

У селі Броварського району Київщини 7 травня піротехніки знайшли та знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500

Про це йдеться в телеграмі ДСНС.

Піротехніки з різних регіонів України щодня очищували села Бервиця та Перемога від російських боєприпасів.

"Серед іншого, вилучили й авіабомбу ФАБ-500. Учора смертоносні знахідки знищили контрольованим підривом", - зазначили в ДСНС.

  • 20 квітня в Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу.

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Київська область
розмінування
авіабомба
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