У Броварському районі Київщини піротехніки знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500

Про це йдеться в телеграмі ДСНС.

Піротехніки з різних регіонів України щодня очищували села Бервиця та Перемога від російських боєприпасів.

"Серед іншого, вилучили й авіабомбу ФАБ-500. Учора смертоносні знахідки знищили контрольованим підривом", - зазначили в ДСНС.

20 квітня в Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb