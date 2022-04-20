В Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу, - міський голова
В Ірпені виявили та успішно знешкодили надпотужну авіабомбу, обійшлося без жертв
Про це повідомляє міський голова Олександр Маркушин.
За попередніми даними, авіабомбу у Ірпені було знешкоджено. Як стало відомо, обійшлося без жертв і руйнацій.
"Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними", - коментує Маркушин.
Попередньо повідомлялося про виявлення в районі військового шпиталю Ірпені потужної авіаційної бомби. Повідомляється, що транспортувати її було неможливо.
За даними міського голови, близько 16:00 піротехніки ДСНС проводили її знешкодження.
"Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня!", - наголошував Маркушин.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе