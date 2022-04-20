В Ірпені в районі військового шпиталю знешкодили надпотужну авіабомбу, - міський голова

Про це повідомляє міський голова Олександр Маркушин.



За попередніми даними, авіабомбу у Ірпені було знешкоджено. Як стало відомо, обійшлося без жертв і руйнацій.

"Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними", - коментує Маркушин.









Попередньо повідомлялося про виявлення в районі військового шпиталю Ірпені потужної авіаційної бомби. Повідомляється, що транспортувати її було неможливо.

За даними міського голови, близько 16:00 піротехніки ДСНС проводили її знешкодження.



"Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня!", - наголошував Маркушин.



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