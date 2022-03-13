У Бучі десятки цивільних ховають у братській могилі біля церкви. Є неопізнані

Про це ранком неділі, 13 березня 2022 року, повідомив головний лікар сусіднього з Бучею міста Ірпеня Андрій Левківський, інформує Еспресо.TV.



"А зараз про не приємне, 67 цивільних чоловік поховали на території міської церкви міста Буча. Були різні, декого навіть не індетифікували… Кажете немає війни?!", - зазначив директор комунального неприбуткового підприємства "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".



Читайте і дивіться також: На що російські окупанти перетворили Бучу. Фоторепортаж після першого бою (1 березня)



На підтвердження своїх слів Левківський навів відповідне відео.





Також, за словами Андрія Левківського, ввечері 12 березня з Бучі вийшли останні українські лікарі.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb