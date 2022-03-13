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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Бучі десятки цивільних ховають у братській могилі біля церкви. Є неопізнані

У Бучі десятки цивільних ховають у братській могилі біля церкви. Є неопізнані

13 березня, 2022 неділя
10:37
війна з Росією Буча

В районному центрі Буча, що на північному заході Київщини, загиблих цивільних осіб доводиться ховати в чорних мішках у спільній могилі поблизу церкви Святого апостола Андрія Первозванного (мікрорайон "На полі")

Про це ранком неділі, 13 березня 2022 року, повідомив головний лікар сусіднього з Бучею міста Ірпеня Андрій Левківський, інформує Еспресо.TV.

"А зараз про не приємне, 67 цивільних чоловік поховали на території міської церкви міста Буча. Були різні, декого навіть не індетифікували… Кажете немає війни?!", - зазначив директор комунального неприбуткового підприємства "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Читайте і дивіться такожНа що російські окупанти перетворили Бучу. Фоторепортаж після першого бою (1 березня)

На підтвердження своїх слів Левківський навів відповідне відео.



Також, за словами Андрія Левківського, ввечері 12 березня з Бучі вийшли останні українські лікарі. 


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