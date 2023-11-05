У Бучі електропотяг на смерть збив 15-річну дівчину
У суботу, 4 листопада, поблизу станції "Лісова Буча" Київської області електропотяг збив насмерть 15-річну дівчину
Про це пише поліція Київщини.
Зазначається, що подія сталася близько 16 години 4 листопада.
"Правоохоронці попередньо встановили, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 ККУ).
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