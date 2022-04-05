У Бучі залишилось майже 4 тис. людей, мер заявив, що повертатися можна приблизно за тиждень

Про це сказав міський голова Анатолій Федорук в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Він закликав працівників тих сфер, які забезпечують життєдіяльність міста, повертатися вже.

"Лікарі, комунальники і ті, хто забезпечував життєдіяльність міста, можуть повертатися. Є порозуміння зі Збройними силами, щоб давали для них коридор. Маю надію, що через тиждень дамо можливість потихеньку повертатися (всім мешканцям - ред.)", - сказав Федорук.

Він повідомив, що ведеться активна робота з розмінування та налагодження всіх комунікацій.

"Працюємо над відновленням електро- та газопостачання. На 60% внутрішня електромережа вціліла, і є надія, як тільки дадуть магістральне живлення, можемо дати світло для територіальної громади", - сказав Федорук.

Він запевнив власників багатоквартирних будинків, які постраждали від обстрілів, що їх надійно охороняють від мародерства.

"Можу запевнити власників багатоквартирних будинків, що Національна поліція, батальйон Територіальної оборони, як бучанський, так і територіальний, забезпечують постійне патрулювання, щоб унеможливити мародерство", - наголосив мер Бучі.

За словами Федорука, у Бучі перебувають 3700 людей, які пережили окупацію.

Нагадаємо, після витіснення з Бучі російських загарбників там було виявлено близько 300 розстріляних цивільних осіб. Чимало з них були зі зв'язаними руками.