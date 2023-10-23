У Будапешті депутати опозиції облили червоною фарбою офіс Орбана

Про це інформує політична сила у Facebook.

Вони пояснили свій вчинок тим, що прем’єр-міністр знову зневажив і забув про героїв революції 1956 року, яку погасили радянські солдати, і чию пам’ять Угорщина сьогодні вшановує.

"Він кинув їм виклик, посміхаючись з Путіним за кілька днів до (дня роковин, - ред.) 23 жовтня. З військовим злочинцем, який вписав у російські підручники, що у 1956 році (в Угорщині, - ред.) була "фашистська" революція, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських військових на Закарпатті", – пояснюють парламентарі.

Фото: Momentum Mozgalom

Довідково. У жовтні 1956 року угорці піднялися на повстання проти радянської влади, яка довго душила їхню країну через комуністичну партію. Радянські війська пригнічували революцію за два тижні; близько 2500 угорців загинули, серед них Імре Надя, якого повстанці вимагали призначити головою уряду, і якого пізніше розстріляли.

Що передувало

1 вересня Сійярто став першим угорським посадовцем, який відгукнувся про російський пропагандистський підручник, де революцію 1956 року називають "фашистською".

У російському "підручнику" з історії для 11 класу, який має державне схвалення, угорські революціонери-1956 представлені як фашисти та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.

"Каталізатором угорської кризи стали дії західних спецслужб та внутрішньої опозиції, яку вони підтримували", – стверджує російський "підручник" історії та додатково критикує угорців за те, що вони "вирішили відмовитися від сталінської спадщини".

Сійярто відмовився коментувати, як угорський уряд ставиться до спотворення історичних фактів в російському підручнику з історії, який має офіційне санкціонування. Він сказав, що є деякі питання, які уряд не хоче навіть обговорювати.

Міністр закордонних справ Угорщин розповів, як на полях сесії Генеральної асамблеї ООН він обговорив з головою російського МЗС Сергієм Лавровим їхній "підручник" з історії, де революцію 1956 року називають "фашистською".