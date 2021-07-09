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У Будапешті протестують літніх людей на антитіла до COVID-19 через критику вакцин з Китаю

9 липня, 2021 п'ятниця
19:56

Столиця Угорщини пропонує літнім людям тестування на антитіла через занепокоєння тим, що певні вакцини не забезпечують захисту від COVID-19

Про це повідомляє ЄП.

Пропозиція провести 20 тис. безкоштовних тестів для жителів Будапешта старше 60 років, надійшла після того, як багато вакцинованих людей повідомили, що тести в приватних лабораторіях показали, що вони не виробили антитіл від COVID-19.

Заступник мера Амбрус Кісс заявив, що такі скарги надходили в основному від людей, які були щеплені китайською вакциною Sinopharm.

За його словами, уряд повинен розглянути можливість надання третіх доз таким людям.

Він додав, тести доступнінезалежно від того, яку вакцину вони отримали.

"Ми думаємо, що чим більше тестів ми проведемо, тим більший буде соціальний тиск щодо третьої дози", - сказав Кісс.

Результати очікуються до кінця місяця.

Угорщина перша країна з 27 членів ЄС, яка затвердила російську вакцину "Спутник V", і єдина, яка дозволила китайську вакцину від Sinopharm.

Урядовці наполягають, що немає причин пропонувати третю дозу вакцини Sinopharm.

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вакцина
Угорщина
Коронавірус
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