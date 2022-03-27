У будинку боксера Усика у Ворзелі господарюють окупанти, на подвір'я загнали танки та БТРи
Російські окупанти перетворили оселю українського боксера Олександра Усика в захопленому Ворзелі на Київщині на свою мінібазу
Про це повідомила дружина чемпіона світу в надважкій вазі Катерина Усик в Instagram.
За її словами, сусіди повідомили їй, що російські військові організували на території їхнього будинку свою мінібазу та розташували на подвір'ї танки та БТРи.
"Поживіть у моєму будинку! Недовго вам залишилося!", - написала дружина боксера, який днями залишив Україну заради підготовки до другого бою проти британця Ентоні Джошуа.
Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
В Усика було юридичне право покинути Україну: в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону.
- Нагадаємо, 9 березня дружина Олександра Усика повідомила, що їхній будинок обстріляли кадировці.
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