Про це інформує Офіс генпрокурора.

За інформацію Офісу, за клопотанням прокурорів ОГПУ понад 2 млрд гривень активів передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Раніше вони належали Вінницькому підприємству з виготовлення побутової хімії. Серед арештованих активів - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.

Повідомляється, що активи арештували, оскільки підприємство співпрацювало з РФ. Кінцевим його бенефіціаром є власник російської косметичної корпорації, один із відомих російських олігархів із близького оточення Путіна.

Під час воєнного стану менеджмент компанії намагався приховати свою продукцію від націоналізації та діяв у інтересах РФ. Так, вони хотіли вивезти продукцію, використовуючи символіку Червоного Хреста.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підприємства комп’ютерну техніку, серверне обладнання й документи. Також опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн.

У липні суд заарештував активи компанії, яка працювала на РФ та намагалася вивезти з України свою продукцію, використовуючи символіку Червоного Хреста.