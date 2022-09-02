У час воєнного стану діяло в інтересах російських власників: понад 2 млрд грн активів підприємства з Вінниччини передали в АРМА
Підприємство відмовлялося від націоналізації майна та діяло в інтересах російських власників
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За інформацію Офісу, за клопотанням прокурорів ОГПУ понад 2 млрд гривень активів передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Раніше вони належали Вінницькому підприємству з виготовлення побутової хімії. Серед арештованих активів - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.
Повідомляється, що активи арештували, оскільки підприємство співпрацювало з РФ. Кінцевим його бенефіціаром є власник російської косметичної корпорації, один із відомих російських олігархів із близького оточення Путіна.
Під час воєнного стану менеджмент компанії намагався приховати свою продукцію від націоналізації та діяв у інтересах РФ. Так, вони хотіли вивезти продукцію, використовуючи символіку Червоного Хреста.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у підприємства комп’ютерну техніку, серверне обладнання й документи. Також опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн.
- У липні суд заарештував активи компанії, яка працювала на РФ та намагалася вивезти з України свою продукцію, використовуючи символіку Червоного Хреста.
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