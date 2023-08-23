У Чехії арештували 14 квартир та інше майно родини ракетобудівника з РФ Обносова
У Чехії арештували майно, яке належить родині керівника російського оборонного холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, серед якого і 14 квартир, записаних на його зятя
Рішення ухвалило Фінансово-аналітичне управління (FAU) країни, інформує Чеське телебачення.
Вартість майна родини Обносова в Чехії оцінюється більш як у 100 мільйонів крон (понад чотири мільйони євро). Більша частина записана на зятя Обносова Ростислава Зорікова. Зокрема, під арешт потрапили 14 квартир у Празі, записані на Зорікова, і компанія з оренди нерухомості Riomax, що також належить йому. Іншу свою чеську компанію він переписав на батька, повідомляє Чеське телебачення.
"Попри переоформлення майна всередині сім'ї, зв'язок між ними очевидний. Крім того, членів сім'ї Обносова залучено до бізнесу, що склався навколо Міністерства оборони Росії", - розповіла телеканалу редактор сайту Investigace Крістіна Вейнбендер.
- 25 липня у Празі на будинок, яким володіє родина голови оборонного холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, вивели проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні.
- 16 серпня влада Чехії запровадила санкції проти самого Обносова, його дочки та зятя. Запровадження санкцій домагалися соратники російського увʼязненого опозиціонера Олексія Навального, які випустили розслідування про нерухоме майно родини Обносова в Чехії.
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