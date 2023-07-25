Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Акцію прийшли підтримати з десяток українців та чехів із українськими та європейськими прапорами, які після демонстрації відео викрикували: "Росія – країна терорист!".

Удари, продемонстровані у відео, були завдані ракетами, які виготовляються під головуванням холдингу Обносова. Зокрема ракета Х-101, яку виготовляє конструкторське бюро "Радуга", що входить до холдингу, використовували при обстрілі Умані, коли загинули 24 людини, у тому числі шестеро дітей, а також при обстрілі торговельного центру в Кременчуці, коли загинули та були поранені десятки мирних жителів.

Зі слів організаторки акції Анастасії Сігнаєвської, російські ракети щодня знищують інфраструктуру та цивільні цілі в Україні. Наявність прихильників режиму Путіна не забезпечує стабільності та безпеки Чеської Республіки, а також підтверджує можливість обходу санкцій для російських чиновників, розповіла організаторка акції.

"Сьогодні ми будемо всі ці військові злочини проекцією показувати прямо на їхній будинок. Для того, аби привернути увагу чеської влади до санкційного списку і до того, що ці люди, власне, не є у санкційному списку як Чехії, так і ЄС", – розповіла Радіо Свобода співзасновниця чесько-української ініціативи "Голос України" Українського центру безпеки та співпраці Анастасія Сігнаєвська.