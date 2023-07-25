Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Празі біля будинку родини власника холдингу ВПК РФ показали наслідки ракетних ударів по Україні

У Празі біля будинку родини власника холдингу ВПК РФ показали наслідки ракетних ударів по Україні

25 липня, 2023 вiвторок
03:34
Війна з Росією Чехія Україна

У Празі на будинок, яким володіє родина голови оборонного холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, вивели проекцію із відео, на яких зображені удари по Україні

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Акцію прийшли підтримати з десяток українців та чехів із українськими та європейськими прапорами, які після демонстрації відео викрикували: "Росія – країна терорист!".

Удари, продемонстровані у відео, були завдані ракетами, які виготовляються під головуванням холдингу Обносова. Зокрема ракета Х-101, яку виготовляє конструкторське бюро "Радуга", що входить до холдингу, використовували при обстрілі Умані, коли загинули 24 людини, у тому числі шестеро дітей, а також при обстрілі торговельного центру в Кременчуці, коли загинули та були поранені десятки мирних жителів.

Зі слів організаторки акції Анастасії Сігнаєвської, російські ракети щодня знищують інфраструктуру та цивільні цілі в Україні. Наявність прихильників режиму Путіна не забезпечує стабільності та безпеки Чеської Республіки, а також підтверджує можливість обходу санкцій для російських чиновників, розповіла організаторка акції.

"Сьогодні ми будемо всі ці військові злочини проекцією показувати прямо на їхній будинок. Для того, аби привернути увагу чеської влади до санкційного списку і до того, що ці люди, власне, не є у санкційному списку як Чехії, так і ЄС", – розповіла Радіо Свобода співзасновниця чесько-української ініціативи "Голос України" Українського центру безпеки та співпраці Анастасія Сігнаєвська.

  • Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Чехію, де зустрівся з президентом країни Петром Павелом та прем'єром – Петром Фіалою. В ході візиту було оголошено про передачу Києву гелікоптерів, боєприпасів і навчання пілотів на F-16.
Чехія
акції протестів
ракетний удар
Читайте також:
24 липня, 2023 понедiлок
На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км
24 липня, 2023 понедiлок
Зеленський відреагував на петицію із закликом розібратися із “суддівським свавіллям” щодо Полтавського ГЗК
лукашенко, путін
23 липня, 2023 неділя
Лукашенко сказав Путіну, що вагнерівці просяться на "екскурсію до Варшави"
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 липня
04:30
Лукашенко і Путін
США про погрози ПВК Вагнера йти на Польщу: захищатимемо кожен дюйм території НАТО
04:02
львівські десантники
У Дії представили освітній серіал про різні аспекти у житті військового
03:06
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
МАГАТЕ зафіксувало протипіхотні міни у буферній зоні Запорізькій АЕС
02:38
Держдеп США
Держдеп уточнив, яку площу України вдалося звільнити від окупації РФ
02:10
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
У столиці та низці областей загроза повітряної атаки: на Київщині працює ППО
01:42
лісові пожежі
Десятки загиблих, тисячі евакуйовані: В Алжирі тривають масштабні пожежі
01:14
Олексій Резніков
Резніков заявив, що контрнаступ йде за планом, хоч і відстає від графіка
00:47
Окупанти, ЗАЕС
РФ перевела 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин": Енергоатом заявив про грубе порушення правил експлуатації
00:25
У ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України
2023, понедiлок
24 липня
23:58
Держдепартамент США
РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі, - Держдеп США
23:47
Володимир Зеленський
Зеленський: є домовленість із Єврокомісією про граничний термін обмежень на ввезення зерна з України
23:32
WhatsApp
Україна однією з перших отримала доступ до функції WhatsApp зі створення каналів
22:49
Журналіст AFP Коллінз зазнав поранення від атаки дрона на позиції ЗСУ
22:42
Ексклюзив
Міноборони
Акселератор інноваційного розвитку: чим займається новий орган Міністерства оборони
22:17
РФ ударила по Костянтинівці: вбито 10-річного хлопчика, поранено 8 дітей та дорослих
22:14
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Іспанія відправила Україні танки Leopard, бронетранспортери, боєприпаси та медичні авто
22:03
Ексклюзив
Взявши ворога у кліщі, Сили оборони змусять його тікати з Бахмута, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
21:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Контрнаступ на півдні сповільнюють мінні поля щільністю в 1 млн мін. Колонка Сергія Згурця
21:31
В Україні ліквідували командира "Ленінградського полку" полковника Вашуніна
20:07
зброя пістолет
За перший місяць роботи до Єдиного реєстру зброї звернулися понад 15 тис. українців
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Україна – Польща: Путін зайвий
19:55
Володимир Зеленський
Планування наступу й оборони, відповідь на удари РФ і розблокування Чорного моря: Зеленський провів засідання Ставки
19:53
війна проти Росії ЗСУ
Росіяни переобладнали у військовий шпиталь дитсадок у Раденську на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
19:50
путін
Путін підписав закон про заборону зміни статі у РФ
19:35
Оновлено
Росіяни атакували Одещину
Росіяни атакували дронами-камікадзе порт "Рені" на Одещині. Румунія відреагувала
19:28
Китай та росія
Китай таємно допомагає оснащувати армію РФ, - Politico
19:23
Сенс банк
У націоналізованому "Сенс банку" призначили нове керівництво
19:15
Ексклюзив
Швидка допомога на тимчасово окупованій частині Луганщини не працює, - керівник ОВА Лисогор
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 516 дня війни: "бавовна" у Криму і Москві та успіхи контрнаступу ЗСУ
18:57
Оновлено
на фото: СБУ
ДБР просить заарештувати підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ Пономарьова. Він заперечує звинувачення
18:55
на фото люди розбирають завали будинків в Одесі. Наслідки обстрілу 23 липня 2023 року
Унаслідок атаки РФ 23 липня в Одесі пошкоджено щонайменше 61 будівлю, 146 квартир містян
18:53
марка Русский военный корабль
Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула "філателістичний Оскар"
18:38
КНДР
Китайські урядовці стануть першою іноземною делегацією, яка прибуде до КНДР після пандемії 
18:24
"Футурама"
Після 10 років затишшя: відбулася прем'єра 8 сезону "Футурами"
18:15
Ексклюзив
міський голова Енергодару Дмитро Орлов
Людям без паспорта РФ небезпечно пересуватися Енергодаром, - мер
18:09
зерно
"Путін хоче продавати крадене українське зерно": ГУР про атаки на порти
18:08
OPINION
Вікторія Сюмар
ФСБ руками СБУ керувало ФБР?
17:55
Італія
В Італії затримали 82 мафіозі
17:37
Польща
У РФ зник пам'ятник полякам - жертвам сталінських злочинів. Польща з'ясовує обставини
17:37
Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV