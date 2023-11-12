У Чехії порушили 384 кримінальні справи через підтримку війни Росії проти України
З початку повномасштабного вторгнення поліція Чехії порушила 384 кримінальні справи через публічну підтримку війни Росії проти України
Про це пише Irozhlas.
"384 справи - це все, з чим ми мали справу. Деякі з них потім дійшли до звинувачення конкретної особи, а це 99 справ. Серед них ми також зараховуємо ті, з якими вже припинено", - сказав прессекретар відомства Ондржей Моравчик.
Головний прокурор Ігор Стриж заявив, що ці справи можуть переслідувати за двома статтями - 365 і 405: про "схвалення злочину" та про "заперечення, схвалення та виправдання геноциду".
"Якщо хтось публічно - у тому числі на демонстраціях, в Інтернеті чи соціальних мережах - висловлює схвалення нападів Російської Федерації на Україну або в цьому контексті висловлює підтримку чи вихваляє керівних представників Російської Федерації, він також може загрожувати за певних умов кримінальною відповідальністю", - додав Стриж.
- Чехія з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року передала Україні військову допомогу на суму понад 240 млн євро.
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