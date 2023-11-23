У Чехії та Словаччині впродовж тижня зібрали понад 400 тис. євро на Black Hawk для України
Чехи і словаки зібрали понад 400 тисяч євро на вертоліт Dárek pro Putina для української військової розвідки
Про це у мережі X повідомила чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina).
"Впродовж останнього тижня чехи та словаки збирали кошти на гелікоптер Black Hawk для української військової розвідки. За цей тиждень було зібрано понад 400 тисяч євро", – йдеться у повідомленні.
Чеський збір на Black Hawk стартував 16 листопада. Мета організаторів – зібрати 105 мільйонів крон, у які оцінюється вартість самого гелікоптера та його обслуговування.
17 листопада представники ініціативи "Подарунок для Путіна" показали Black Hawk, який передадуть Україні.
"Він у хорошому стані, і якщо ми його передамо, то його буде використовувати для своїх операцій українська військова розвідка, яка хоче задіяти його для проведення спецоперацій і тренувань пілотів", – розповіли організатори на пресконференції.
UH-60 Black Hawk – американський тактичний багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Sikorsky. Він призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також евакуації поранених.
Відомо, що в Україні Black Hawk використовує Головне управління розвідки Міноборони, хоча офіційно жодна держава не підтверджувала наміри передати гелікоптер чи його передання українській стороні.
Ініціатива "Подарунок для Путіна" найбільш відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали "Томашем" на честь першого президента Чехословаччини.
- 18 листопада ГО "Подарунок Путіну" запустила новий збір для України, присвячений 34-й річниці Оксамитової революції. Кошти підуть на закупівлю гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.13 Купівля 37.13Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе