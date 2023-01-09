"Українці переможуть агресора": прем'єр Чехії Фіала підписав для ЗСУ танк Т-72, який передадуть Україні
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав профінансоване США та Нідерландами постачання Україні Чехією танків Т-72 "співпрацею, що має очевидні переваги для всіх учасників"
Про це Фіала написав у Twitter після візиту на завод Armory Excalibur, який модернізує призначену Україні техніку.
"Найбільш значущим контрактом, над яким працює Excalibur Army у цій сфері (модернізації військової техніки - ред.), є постачання в Україну модернізованих танків Т-72, яка спільно фінансується США та Нідерландами. Ця співпраця має очевидні переваги для всіх учасників - НАТО зміцнює хоробрих захисників України, від успіху яких залежить глобальна безпека, а Чеська Республіка зміцнює можливості своєї оборонної промисловості", - написав Фіала.
Під час візиту на завод прем'єр Чехії також поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.
"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Зеленським ми обговорили подальшу конкретну співпрацю між нашими країнами та привітали один одного з Новим роком. Ми обидва віримо, що він буде кращим, ніж минулий. Пан президент подякував мені за мою підтримку України та за мою підтримку під час чеського головування (в ЄС - ред.)", - написав Фіала.
Крім того, прем'єр Чехії підписав для ЗСУ танк, який передадуть Україні.
"Я написав коротке звернення до відважних українських захисників на танку Т-72, який поїде в Україну. Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - підсумував Фіала.
- Раніше повідомлялося, що Нідерланди, США і Чехія вирішили профінансувати надання ЗСУ 90 танків Т-72.
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