Про це повідомив у Twitter очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною", - написав Кулеба.

Раніше США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн, що включає зокрема щонайменше 45 танків Т-72, 40 бронекатерів і 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

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