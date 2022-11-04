Кулеба назвав терміни постачання Україні танків Т-72 від партнерів
У грудні Україна отримає перші 26 танків Т-72 із партії у 90 одиниць, яку Нідерланди, США і Чехія вирішили придбати для ЗСУ
Про це повідомив у Twitter очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
"Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною", - написав Кулеба.
Раніше США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн, що включає зокрема щонайменше 45 танків Т-72, 40 бронекатерів і 1100 безпілотників Phoenix Ghost.
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