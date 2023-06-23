У Чехії виправдали вчительку, яка казала учням, що "війна не справжня"

Про це пише Euronews.

Зазначається, що чеська вчителька розказувала своїм учням, що "на Донбасі з 2014 року українці вбивали, палили та знімали шкіру з громадян Росії".

"Вона заперечувала війну, наприклад, заявляючи, що в Києві нічого не відбувається", - сказав адвокат Річард Петрасек.

Проте учні записали її слова і вчительку звільнили зі школи та затримали. Її також звинуватили у запереченні та виправданні геноциду.

"Ви, очевидно, теж не розумієте слова, коли я кажу, що не буду коментувати, і коли я кажу дякую, я закінчила", - сказала Мартіна Беднарова.

Експерт-аналітик Роман Мака зазначає, що Бєднарова є жертвою "російської пропаганди війни" і "різних змов", і, що вона настільки повірила в це, що почала пропагандувати це в школі і вбивати це в голови дітей.

Суд заявив, що вчинок обвинуваченої не був злочином, а жінка помилилась, за що звільнення було достатнім покаранням. У школі відмовилися коментувати цю справу.

Мартіна Беднарова в суді визнала провину і заявила, що все, що вона сказала, є лише її думкою.