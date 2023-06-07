Перший епізод свого шоу Карлсон опублікував у twitter.

Він заявив, нібито росіяни не були зацікавлені у підриві ГЕС, оскільки теракт найбільше нашкодив саме захопленим територіям. Окрім того, ексведучий порівняв аварію з вибухом на "Північних потоках" - за словами Карлсона, газопровід також підірвали українці.

Станом на 15:00 7 червня, відео набрало майже 60 млн переглядів та понад 10 тисяч репостів.

Знаменитості, які поширили пропагандистське відео

Пропагандистський ролик розповсюдила низка відомих людей.

Ілон Маск ретвітнув матеріал Карлсона як приклад "свободи думки" у twitter.

"Було б чудово показувати всі частини політичного спектру на цій платформі!", - пише бізнесмен.

Не оминув пропагандистське відео і представник Росії в ООН Дмитро Полянський, який заявив, що ексжурналіст "не вірить західній та українській пропаганді".

"Очевидно, Такер Карлсон відмовляється вірити заявам західної та української пропаганди про руйнування каховської ГЕС. Він також не погоджується з тим, як людей у США дезінформують про важливі внутрішні та міжнародні проблеми", - коментує представник країни-терористки.

Американський конгресмен від штату Флорида Метт Гейтц також поширив ролик, скромно підписавши "Такер повернувся".

Відео пропагандиста поширила також конгресменка Анна Пауліна Луна та додала, що Такер "зламав інтернет", вихваляючи велику кількість переглядів.

Це відео ретвітнув також блогер Бенні Джонсон, захоплюючись швидкістю, з якою поширюється ролик Карлсона.