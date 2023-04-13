У Чехії виставили на аукціон модель комплексу "Нептун" у річницю ураження крейсера "Москва"
У четвер, 13 квітня, в Чехії на аукціон виставили модель комплексу "Нептун", який рік тому вразив крейсер "Москва". Модель надав особисто президент країни Петр Павел
Про це пише у twitter проєкт "Подарунок для Путіна".
Зазначається, що модель було отримано ще в січні, аби у майбутньому її передали на аукціон.
"Сьогодні виповнюється рівно рік, як українські протикорабельні ракети "Нептун" уразили російський крейсер "Москва". Модель цієї зброї передав нам Петр Павел на початку січня, знаючи, що з часом ми виставимо її на аукціон. Цей час настав", - йдеться у повідомленні.
Наразі ставка за модель становить 16 000 крон.
Гроші з аукціону підуть у "Вічний фонд для України" на відновлення нашої країни.
- 13 квітня 2022 року український комплекс "Нептун" завдав удару по російському крейсеру "Москва", який перебував у наших територіальних водах, неподалік острова Зміїний.
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