Про це пише у twitter проєкт "Подарунок для Путіна".

Зазначається, що модель було отримано ще в січні, аби у майбутньому її передали на аукціон.

"Сьогодні виповнюється рівно рік, як українські протикорабельні ракети "Нептун" уразили російський крейсер "Москва". Модель цієї зброї передав нам Петр Павел на початку січня, знаючи, що з часом ми виставимо її на аукціон. Цей час настав", - йдеться у повідомленні.

Наразі ставка за модель становить 16 000 крон.

Гроші з аукціону підуть у "Вічний фонд для України" на відновлення нашої країни.