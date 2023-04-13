Про це нагадало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ракетний удар з українського комплексу "Нептун" допоміг флагману чорноморського флоту РФ знайти інший, єдино можливий для "русского воєнного корабля" курс - на… дно!" - наголошує пресслужба.

Військові запевняють, що знищення російського крейсера "Москва" приголомшливий успіх у війні з противником. Два удари українських оборонців допомогли звільнити тоді тимчасово окупований острів Зміїний, змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи та знизити рівень загроз з Чорного моря.

Крім того, наші воїни комплексом "Нептун" ударили по морально-психологічному стану російського війська та запевнити їх, що деокупація півострова Крим - неминуча.

"Співробітники воєнної розвідки України вітають причетних до знищення "Москви" воїнів та усіх українців з річницею переломної, важливої, славетної події!" - пишуть в ГУР.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.