Рік тому Україна завдала удару по російському крейсеру "Москва" неподалік острова Зміїний
13 квітня 2022 року український комплекс "Нептун" завдав удару по російському крейсеру "Москва", який перебував у наших територіальних водах, неподалік острова Зміїний
Про це нагадало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Ракетний удар з українського комплексу "Нептун" допоміг флагману чорноморського флоту РФ знайти інший, єдино можливий для "русского воєнного корабля" курс - на… дно!" - наголошує пресслужба.
Військові запевняють, що знищення російського крейсера "Москва" приголомшливий успіх у війні з противником. Два удари українських оборонців допомогли звільнити тоді тимчасово окупований острів Зміїний, змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи та знизити рівень загроз з Чорного моря.
Крім того, наші воїни комплексом "Нептун" ударили по морально-психологічному стану російського війська та запевнити їх, що деокупація півострова Крим - неминуча.
"Співробітники воєнної розвідки України вітають причетних до знищення "Москви" воїнів та усіх українців з річницею переломної, важливої, славетної події!" - пишуть в ГУР.
Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.
- Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років.
- У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
- 14 квітня 2022 року стало відомо, що крейсер потонув. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
- На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами у Чорному морі, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії ЧФ РФ контрадмірала Олега Криворога.
- У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок ураження крейсера "Москва".
- Перше бойове застосування ракетного комплексу "Нептун", який потопив російський крейсер "Москва", відбулося в останні дні лютого, і це врятувало Миколаїв від російського десанту.
- Командувач ВМС про знищення флагмана РФ заявив, що дві ракети це дуже мало, аби затопити крейсер "Москва", але зараз він на дні.
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