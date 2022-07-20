Про це інформують Česke Noviny.

Подібну пропозицію ще рік тому представив тодішній уряд Андрея Бабіша, проте колишня Палата представників не встигла обговорити її до кінця виборчого періоду.

За ухвалення закону сьогодні проголосували 113 чеських нардепів від усіх парламентських партій.

Заборона в основному стосуватиметься одноразових пластикових виробів, до яких також відносяться мішалки для напоїв, ватні палички або палички для утримування повітряних кульок, чашки для напоїв і коробки для їжі з пінополістиролу.

За даними чеського мінприроди, щорічне споживання пластикових виробів повинно скоротитися приблизно на 1,77 млрд штук. Вже існує низка багаторазових альтернатив вибраним одноразовим продуктам, які будуть заборонені. Закон також визначає вимоги до деяких пластикових виробів.

У випадку певних продуктів, таких як гігієнічні прокладки, тампони, вологі серветки або тютюнові вироби з фільтрами, виробники повинні повідомити користувача, як правильно їх утилізувати після використання.

Виробники деяких продуктів також повинні повідомляти користувачів про наявність альтернатив багаторазового використання. Виробники також повинні будуть маркувати пластикові вироби єдиним маркуванням. Це стосуватиметься сигарет з фільтром, окремих фільтрів, вологих серветок, засобів гігієни та чашок.

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