У Черкасах заарештували активи компанії, яка годувала Путіна та силовиків РФ
Один зі співвласників компанії володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють в тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам РФ
Про це інформує ДБР.
У Черкасах суд наклав арешт на корпоративні права і статутний капітал підприємства, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Зазначено, що російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви у російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та ін. Зокрема, серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ. Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасового окупований Крим.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
- ДБР оголосило підозру в держзраді одному з керівників 501-ї окремого батальйону морпіхів, через якого 277 військових опинились у полоні під час оборони Маріуполя.
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