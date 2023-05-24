У Черкасах заарештували активи компанії, яка годувала Путіна та силовиків РФ

Про це інформує ДБР.

У Черкасах суд наклав арешт на корпоративні права і статутний капітал підприємства, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначено, що російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви у російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та ін. Зокрема, серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ. Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасового окупований Крим.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.