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У Чернігові окупанти готують списки мешканців для "евакуації" до Росії, – Денісова

23 березня, 2022 середа
15:49
війна з Росією Чернігiв

Російські війська перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих мешканців планують "евакуювати" в Курську область

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні Чернігів залишився повністю відрізаним від столиці. Окупанти розбомбили міст через Десну, яким переправлялася до міста гуманітарна допомога та здійснювалася евакуація мирних мешканців. У місті немає електроенергії, води, тепла та практично немає газу, інфраструктура знищена", – йдеться в повідомленні. 

Вона наголосила, що у Чернігові окупанти вже готують списки мирних мешканців для "евакуації" до Росії.

"За інформацією місцевих жителів, окупанти становлять списки мирного населення для "евакуації" до Льгов (Курська область РФ). Рашисти, відрізавши Чернігів від столиці, перетворили його на своїх заручників", – додала Денісова.

  • Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ та місцеві мешканці знищили російський "Тигр".
  • Також повідомляли, що у Чернігові росіяни розбомбили міст через Десну, що використовувався для евакуації мирних жителів.

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евакуація
Людмила Денісова
Чернігів
війна новини
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