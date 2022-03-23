На Чернігівщині знищили російський "Тигр", втрати ворога уточнюють

Про це заявило Оперативне командування "Північ".



"Чернігівщина не дарма зветься краєм партизанської слави, адже люди стають на захист своєї землі разом зі Збройними Силами України. Так, силам спротиву Сіверщини разом із місцевими патріотами вдалося знищити російський "Тигр". Втрати ворога уточнюються", - ідеться в повідомленні.

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