У Чернігові окупанти обстріляли мирних жителів у черзі за хлібом, загинуло щонайменше 10 людей

Про це повідомляє "Суспільне. Чернігів", передає "Еспресо. TV".

"У Чернігові російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом: як мінімум 10 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів

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