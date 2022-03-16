У Чернігові окупанти обстріляли мирних жителів у черзі за хлібом, загинуло щонайменше 10 людей
Сьогодні, 16 березня, у Чернігові російські окупанти в черговий раз проявили своє звірське ставлення по відношенню до цивільних мешканців.
Про це повідомляє "Суспільне. Чернігів", передає "Еспресо. TV".
"У Чернігові російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом: як мінімум 10 загиблих", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів
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