Українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів
У ніч на 16 березня ППО ЗСУ знищили літак Су, який обстрілював з ракет Чернігів
Про це заявило Оперативне командування "Північ".
Станом на ранок 16 березня ситуація в зоні відповідальності підрозділів командування "Північ" контрольована.
"Уночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. "Пташка" впала", - зазначили в повідомленні.
Крім того, українські захисники відбили атаку росіян, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати окупантів уточнюють.
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