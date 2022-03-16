Українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів

Про це заявило Оперативне командування "Північ".



Станом на ранок 16 березня ситуація в зоні відповідальності підрозділів командування "Північ" контрольована.



"Уночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. "Пташка" впала", - зазначили в повідомленні.



Крім того, українські захисники відбили атаку росіян, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати окупантів уточнюють.



Нагадаємо, на Півдні України ЗСУ знищили два російські Су-30.

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