У Чернівцях внаслідок потужної зливи затоплені вулиці міста

Про це повідомляє УНІАН.



Зазначається, що злива розпочалась сьогодні приблизно о 15:40 і тривала близько 40 хвилин.



Протягом цього часу у центрі міста затопило вулицю Богдана Хмельницького та Гагаріна, підтоплені також десятки вулиць на околицях Чернівців.



На розі вулиць Гагаріна й Хмельницького автомобілі на підйомі застрягли у потоках води. Окрім того, внаслідок зливи постраждала територія довкола залізничного вокзалу, її залило водою.



Внаслідок буревію зламано десятки дерев, пошкоджено дахи житлових будинків у районі Роша, а на бульварі Героїв Крут впала конструкція зупинки громадського транспорту.



У Чернівецькій міській раді наразі збирають інформацію про наслідки раптової негоди.



У департаменті інфраструктури та благоустрою жителів міста закликали звертатися в кол-центр аварійної служби з повідомленнями про наслідки негоди.



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