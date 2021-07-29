У Чернівцях внаслідок потужної зливи затоплені вулиці міста
У Чернівцях вже другий день поспіль злива та буревій
Про це повідомляє УНІАН.
Зазначається, що злива розпочалась сьогодні приблизно о 15:40 і тривала близько 40 хвилин.
Протягом цього часу у центрі міста затопило вулицю Богдана Хмельницького та Гагаріна, підтоплені також десятки вулиць на околицях Чернівців.
На розі вулиць Гагаріна й Хмельницького автомобілі на підйомі застрягли у потоках води. Окрім того, внаслідок зливи постраждала територія довкола залізничного вокзалу, її залило водою.
Внаслідок буревію зламано десятки дерев, пошкоджено дахи житлових будинків у районі Роша, а на бульварі Героїв Крут впала конструкція зупинки громадського транспорту.
У Чернівецькій міській раді наразі збирають інформацію про наслідки раптової негоди.
У департаменті інфраструктури та благоустрою жителів міста закликали звертатися в кол-центр аварійної служби з повідомленнями про наслідки негоди.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе