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У Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном

30 серпня, 2021 понедiлок
17:15
Суспільство побиття

На вулиці Ентузіастів у Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном, правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Інцидент стався в неділю, 29 серпняо 23.00. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили цю інформацію і повідомили, що участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.

За даними видання, на місце інциденту прибули вісім екіпажів поліції.

Правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту. На них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

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бійка
Чернівці
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