У Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном
На вулиці Ентузіастів у Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном, правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту
Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".
Інцидент стався в неділю, 29 серпняо 23.00. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили цю інформацію і повідомили, що участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.
За даними видання, на місце інциденту прибули вісім екіпажів поліції.
Правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту. На них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.
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