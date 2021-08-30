У Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Інцидент стався в неділю, 29 серпняо 23.00. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили цю інформацію і повідомили, що участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.

За даними видання, на місце інциденту прибули вісім екіпажів поліції.



Правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту. На них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.