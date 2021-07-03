У Чернівцях затопило "Ашан"
У місті Чернівці через зливу підтопило гіпермаркет "Ашан" на вулиці Хотинській
Про це розповідає Еспресо.TV.
"Вода у приміщенні лилася із стелі", - зазначає місцева газета Молодий буковинець.
На розміщеному в соцмережах відео видно, що води у приміщенні близько 5 сантиметрів. Деякі товари гіпермаркету "залило" водою.
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