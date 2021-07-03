У Чернівцях затопило "Ашан"

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Вода у приміщенні лилася із стелі", - зазначає місцева газета Молодий буковинець.



На розміщеному в соцмережах відео видно, що води у приміщенні близько 5 сантиметрів. Деякі товари гіпермаркету "залило" водою.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

