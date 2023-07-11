Про це інформує Державна служба статистики.

У червні 2023 року інфляція на споживчому ринку трохи прискорилася - до 0,8% проти 0,5% у травні. Базова інфляція з початку року становила 3,2%. У порівнянні з червнем минулого року ціни зросли на 12,8%.

У Держстаті дослідили, що у червні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 0,1%, зокрема м'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 1,9%, а овочі, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб - на 1,0-0,2%. Ціни на яйця, рис, продукти перероблювання зернових соняшникову олію, фрукти, сало, молоко, сири знизилися на 4,1-0,5%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, а одяг і взуття здешевшали на 3,0%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 11,9%, головним чином через підвищення цін на електроенергію на 69,7%. Транспорт здешевшав на 0,8% через зниження цін на паливо та мастила на 2,0%, але проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 3,1%. У сфері зв'язку ціни зросли на 0,5% через підвищення тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 13,8%.