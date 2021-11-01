У "червоних" зонах карантину посилять перевірки COVID-сертифікатів

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції доручили активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у таких закладах "червоної" зони:

ТРЦ; громадського харчування.

Нагадаємо, до "червоної" зони віднесено: Київ, Херсонську, Одеську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Миколаївську, Рівненську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Хмельницьку, Чернігівську, Львівську області.

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