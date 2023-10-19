У Чорнобильській зоні залишаються близько 20 родин, від'єднаних від цивілізації, їм допомагають військові, - Наєв

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Чорнобильська зона. Тут мешкає понад двадцять родин, які залишились навіть після повномасштабного російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За словами командира, дві родини повністю відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два береги річки зараз зруйнований. Їм допомагають тільки військовослужбовці у межах цивільно-військового співробітництва.

"Сьогодні відвідав бабу Дуню та Івана Кузьмича. Послухав про їхні потреби - це заготівля дров, необхідні ліки та продуктами харчування. Вже частину роботи зроблено і ще допоможемо, щоб ми всі були повністю готовими до зими", - додав Наєв.