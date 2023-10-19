У Чорнобильській зоні залишаються близько 20 родин, від'єднаних від цивілізації, їм допомагають військові, - Наєв
Станом на 19 жовтня у Чорнобильській зоні мешкають понад 20 родин. Вони від'єднанні від цивілізації внаслідок російського вторгнення. Родинам допомагають українські військові
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Чорнобильська зона. Тут мешкає понад двадцять родин, які залишились навіть після повномасштабного російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.
За словами командира, дві родини повністю відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два береги річки зараз зруйнований. Їм допомагають тільки військовослужбовці у межах цивільно-військового співробітництва.
"Сьогодні відвідав бабу Дуню та Івана Кузьмича. Послухав про їхні потреби - це заготівля дров, необхідні ліки та продуктами харчування. Вже частину роботи зроблено і ще допоможемо, щоб ми всі були повністю готовими до зими", - додав Наєв.
- У Чорнобильському заповіднику помітили, борсука з густою шубкою, який поступово готується до зими.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.16
- EUR Купівля 39.59Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе