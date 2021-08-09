У Чорногорії почалась лісова пожежа

Про це повідомляє НВ з посиланням на RTCG.

Площа загоряння швидко зросла. Пожежа загрожувала столиці - Подгориці.



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Гасінню заважав сильний вітер.

Мер Подгориці Іван Вукович заявив про підпал.

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"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав Вукович в Twitter.