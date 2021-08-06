У Греції евакуювали два міста через лісові пожежі
Жителі грецьких міст Вотонас і Марафон отримали наказ вирушити до узбережжя через лісові пожежі, які вийшли з-під контролю
Про це повідомляє ЄП.
Пожежники повідомили, що головний осередок вогню розділився на кілька, які поширюються в різних напрямках.Служба також готується до сильних вітрів.
Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс заявив, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.
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Загиблих немає, було госпіталізовано кілька десятків людей, в основному пожежні, які отримали легкі опіки, а також жителі, які отруїлись димом.
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