У Греції евакуювали два міста через лісові пожежі

Про це повідомляє ЄП.

Пожежники повідомили, що головний осередок вогню розділився на кілька, які поширюються в різних напрямках.Служба також готується до сильних вітрів.

Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс заявив, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.



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Загиблих немає, було госпіталізовано кілька десятків людей, в основному пожежні, які отримали легкі опіки, а також жителі, які отруїлись димом.