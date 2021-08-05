Через лісові пожежі влада Греції почала евакуацію з двох передмість Афін

Про це розповідає Ekathimerini.



Влада попереджає населення регіонів, де спалахнули лісові пожежі, та наказує їм евакуюватися. Зокрема наказано залишити домівки жителям афінських передмість - Іппратіос Політея та Дросопігі. Пожежі вирують всього в 20 км від меж міста.



Найбільші за десятиліття пожежі наблизились до колишньої резиденції грецьких королів - палацу Татої.



"Країна стикається з безпрецедентною екологічною кризою з численними великими пожежами", - сказав прем'єр -міністр Киріакос Міцотакіс, який відвідав Татої, а також античну Олімпію, де раз на два роки проводяться церемонії запалювання вогню на літніх та зимових Олімпійських іграх.



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Загалом в країні пожежами охоплено 6 тис. га.



Десятки сіл та селищ були евакуйовані, включаючи пляжний кемпінг та готелі на Евії, де човни використовувалися для транспортування застряглих туристів у безпечне місце.



Наразі пожежі вирують також у сусідніх Албанії, Пн. Македонії та Туреччині.