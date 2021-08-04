Туреччина евакуювала понад 16 тис. осіб через лісові пожежі на узбережжі: вогонь дістався житлових районів
До гасіння пожеж на півдні Туреччини уряд залучив 16 літаків, дев'ять безпілотників, 51 вертоліт, 805 цистерн з водою і 5 тис.200 осіб
Про це пише Hurriyet.
Нова пожежа виникла в районі Бейджилер в провінції Мугла і поширилася на чотири райони в напрямку Бодрума.
Вогонь швидко поширився через сильний вітер, що змусило жителів одного району покинути свої будинки.
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що через пожежі на півдні країни були евакуйовані 16 тис. 603 жителів.
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За словами міністра сільського і лісового господарства країни, з моменту першого спалаху минулої середи, в цілому було локалізовано 152 пожежі. Тривають спроби загасити 11 пожеж.
За даними турецької влади, з пожежами борються 16 літаків, дев'ять БПЛА, 51 вертоліт, один безпілотник, 805 цистерн з водою і 5 тис.200 осіб.
Гасіння пожеж ускладнює сильна спека: в Мармарисі була рекордно висока температура +45,5 градусів за Цельсієм.
- Нагадаємо, масштабні пожежі в країні ропочались наприкінці липня.
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