В Туреччині лісові пожежі дістались курортів: туристів евакуюють з готелів Мармарису

Про це пише турецький NTV та ВВС.



В районі Мармарису гасять пожежі п'ять вертольотів, один літак і 30 пожежних машин. В даний час вогонь охопив ліс поруч з житловими будинками та готелями. Судячи з напрямку вітру, вогонь не добереться до будівель, припускають журналісти.



Звістка про лісову пожежу прийшло з району Мармаріса Мугла. Пожежа виникла в лісовому масиві в мікрорайоні Армуталан, його причина не встановлена.



Українські туристи розповідають, що дим та попіл від пожеж дістався готелів у Манавгаті.



"Вогонь підійшов за кілька кілометрів до нашого готелю. Ліс ще тліє, але великого вогню вже немає", - розповіла ВВС українська туристка.



За її словами, у їхньому готелі українців 10%. Поки що мови про евакуацію з готелю немає.



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В МЗС заявили, що жоден український турист не постраждав внаслідок пожежі.



"28 липня вдень поблизу міста Манавгат (75 км на схід від Анталії. - Ред.) виникла лісова пожежа. Зважаючи на спеку та сильний вітер, пожежа швидко поширилася в напрямку Манавгата", - розповіли українські дипломати.



Тим часом турецька влада повідомляє про загибель трьох своїх співвітчизників.

Через пандемію багато туристичних країн були закриті для українців, а Туреччина приймала гостей весь 2021 рік. Потік туристів суттєво збільшився і за перші шість місяців 2021 року аж 774,5 тис. українців відвідали цю країну.

Внаслідок пожежі у Манавгаті евакуювали 3 квартали міста.