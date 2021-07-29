На півдні Туреччини 10 людей опинились оточені лісовою пожежею, один загиблий
Через пожежі в провінціях на узбережжі Середземного моря Туреччини влада країни вимушена була евакуювати 34 села
Про це розповідає Reuters.
Міністр сільського господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що одна людина загинула, а 10 людей потрапили в пастку у лісовій пожежі, що палає другий день на півдні Туреччині.
Ліквідація пожеж наразі триває.
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Спекотна погода та сильний вітер допомогли вогню поширитися навколо міста Манавгат, за 75 км на схід від курортного міста Анталія та сусідніх сіл.
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Міністр розповів, що 82-річний чоловік був знайдений мертвим під час евакуації району Кепезбелені, за 16 км на північний схід від Манавгату, і 10 людей опинилися в оточенні на сусідній дамбі Оймапінар. За словами Пакдермірлі, підрозділи вирушали на порятунок людей.
Влада евакуювала 18 сіл та районів навколо Анталії, а ще 16 сіл - у сусідніх провінціях Адана та Мерсін, додав він.
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