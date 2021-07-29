На півдні Туреччини 10 людей опинились оточені лісовою пожежею, один загиблий

Про це розповідає Reuters.



Міністр сільського господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що одна людина загинула, а 10 людей потрапили в пастку у лісовій пожежі, що палає другий день на півдні Туреччині.



Ліквідація пожеж наразі триває.



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Спекотна погода та сильний вітер допомогли вогню поширитися навколо міста Манавгат, за 75 км на схід від курортного міста Анталія та сусідніх сіл.



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Міністр розповів, що 82-річний чоловік був знайдений мертвим під час евакуації району Кепезбелені, за 16 км на північний схід від Манавгату, і 10 людей опинилися в оточенні на сусідній дамбі Оймапінар. За словами Пакдермірлі, підрозділи вирушали на порятунок людей.



Влада евакуювала 18 сіл та районів навколо Анталії, а ще 16 сіл - у сусідніх провінціях Адана та Мерсін, додав він.

У басейні Середземномор'я від пожеж потерпає острів Сардинія: там влада евакуювала 1,5 тис. людей