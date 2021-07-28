В Якутії лісові пожежі охопили понад 1,3 млн га
У регіоні наразі гасять 48 із 126 займань на території понад 500 тис. га
Про це пише російський "Интерфакс" з посиланням на владу Якутії.
"На території Якутії зафіксовано 126 лісових пожеж на площі понад 1,3 млн га, з них гасять 48 лісових пожеж на площі понад 500 тис. га", - йдеться в повідомленні.
Республіканський уряд підкреслив, що найбільш складна ситуація залишається в Гірському (8 пожеж), Кобяйському (7 пожеж), Верхневілюйському (5 пожеж), Мирненському і Сунтарському районах (по 4 пожежі). Крім того, високий клас пожежної небезпеки зафіксований в Усть-Алданському і Жиганському районах.
28 липня влада постановила перекинути додаткові сили на пожежу в село Ситим Кобяйського району, направити туди з Якутська вертоліт Мі-8 і застосувати авіацію в Верхневілюйському та Нюрбінському районах.
На території Якутії введений режим НС регіонального характеру через лісові пожежі.
У 2020 році площа лісових пожеж в Якутії склала близько 5 млн га. За словами міністра природних ресурсів і екології РФ Олександра Козлова, в минулому році 70% від загальної території, пройденої в Росії пожежами, довелося на Якутію.
- Нагадаємо, станом на 15 липня в Якутії горіло 529 тис. га
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.92
- Актуальне
- Важливе