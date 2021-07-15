У Росії масштабна пожежа: горить півмільйона гектарів лісу в Якутії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пожежі зафіксовані в 17 районах. Також 6 пожеж виявили у природних територіях "Ленські стовпи" і Олекмінському заповіднику.

"З них локалізовано 14 лісових пожеж загальною площею 89 802,5 га на території 7 районів", - йдеться в повідомленні.

До патрулювання залучили шість вертольотів і літак БЕ-200.