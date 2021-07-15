У Росії масштабна пожежа: горить півмільйона гектарів лісу в Якутії
В Якутії (РФ) гасять лісову пожежу на площі в 529 718,5 га
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Пожежі зафіксовані в 17 районах. Також 6 пожеж виявили у природних територіях "Ленські стовпи" і Олекмінському заповіднику.
"З них локалізовано 14 лісових пожеж загальною площею 89 802,5 га на території 7 районів", - йдеться в повідомленні.
До патрулювання залучили шість вертольотів і літак БЕ-200.
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