Ердоган оголосив 6 провінцій Туреччини зоною стихійного лиха
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від лісових пожеж провінції зоною стихійного лиха
Про це повідомляє TRT World.
У список зон стихійного лиха внесено провінції Анталія, Мугла, Мерсін, Адана і Османіє. Президент Туреччини пообіцяв зробити все необхідне для відновлення постраждалих районів.
Пожежі вирують в шести турецьких провінціях: крім перерахованих вище районів осередки загоряння залишаються в провінції Кайсері.
- 29 липня стало відомо, що через пожежі в провінціях на узбережжі Середземного моря Туреччини влада країни вимушена була евакуювати мешканців 34-х сіл.
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