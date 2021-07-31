Ердоган оголосив 6 провінцій Туреччини зоною стихійного лиха

Про це повідомляє TRT World.

У список зон стихійного лиха внесено провінції Анталія, Мугла, Мерсін, Адана і Османіє. Президент Туреччини пообіцяв зробити все необхідне для відновлення постраждалих районів.

Пожежі вирують в шести турецьких провінціях: крім перерахованих вище районів осередки загоряння залишаються в провінції Кайсері.

29 липня стало відомо, що через пожежі в провінціях на узбережжі Середземного моря Туреччини влада країни вимушена була евакуювати мешканців 34-х сіл.

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