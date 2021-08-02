Пожежі в Туреччині: загинуло 8 людей, понад 800 постраждали
Кількість загиблих від підпалів курдськими ліворадикальними ірредентистами на півдні Туреччини зросла до 8
Про це розповідає турецький ITV.
"З 203 людей, які постраждали від пожеж у Мармарисі та Бодрумі, 186 були виписані. У Мармарисі у нас один загиблий. Всі 154 людини, які постраждали від пожежі в Мармарисі, були виписані після завершення лікування", - розповів у Twitter міністр охорони здоров'я Туреччини Фахретдін Коджа.
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Для порятнку людей, яких міг оточити вогонь постійно патрулюють два військово-морських кораблі та берегова охорона.
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