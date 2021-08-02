Пожежі в Туреччині: загинуло 8 людей, понад 800 постраждали

Про це розповідає турецький ITV.



"З 203 людей, які постраждали від пожеж у Мармарисі та Бодрумі, 186 були виписані. У Мармарисі у нас один загиблий. Всі 154 людини, які постраждали від пожежі в Мармарисі, були виписані після завершення лікування", - розповів у Twitter міністр охорони здоров'я Туреччини Фахретдін Коджа.



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Для порятнку людей, яких міг оточити вогонь постійно патрулюють два військово-морських кораблі та берегова охорона.



Нагадаємо, масштабні пожежі в країні ропочались наприкінці липня.

Україна відправила два пожежних літаки на допомогу Туреччині для гасіння лісів

31 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від лісових пожеж провінції зоною стихійного лиха.

Першого серпня країна відновила евакуацію туристів з районів, охоплених вогнем