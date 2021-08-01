У Туреччині через пожежі почали евакуювати туристів

Про це повідомляє BBC.

Аби доправити туристів у безпечні місця, використовують судна берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти. У курортному місті Бодрум евакуювали відпочивальників з трьох п'ятизіркових готелів.

Поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів наразі вирують близько сотні локальних пожеж. За запевненнями турецької влади, всі пожежі, окрім 10, зараз під контролем.



????| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Нагадаємо, 31 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від лісових пожеж провінції зоною стихійного лиха.

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