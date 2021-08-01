У Туреччині через пожежі почали евакуювати туристів
На південному сході Туреччини через масштабні пожежі почали евакуювати туристів
Про це повідомляє BBC.
Аби доправити туристів у безпечні місця, використовують судна берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти. У курортному місті Бодрум евакуювали відпочивальників з трьох п'ятизіркових готелів.
Поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів наразі вирують близько сотні локальних пожеж. За запевненнями турецької влади, всі пожежі, окрім 10, зараз під контролем.
- Нагадаємо, 31 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від лісових пожеж провінції зоною стихійного лиха.
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